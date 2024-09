POL-BO: Radfahrerin wird von Linienbus erfasst und schwer verletzt

Bochum (ots) - Ein Verkehrsunfall in Bochum-Laer forderte am Mittwochabend, 18. September, ein Todesopfer. Ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Bochum war gegen 19.20 Uhr auf dem Werner Hellweg in Richtung Wittener Straße unterwegs. Kurz hinter der Anschlussstelle A 43 "Bochum-Laer" verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen zwei Warnbaken und kollidierte schließlich mit einem ...

