POL-BO: Motorradfahrer (19) wird tödlich verletzt

Bochum (ots) - In Bochum-Leithe ist am gestrigen Dienstagmittag, 17. September, eine Seniorin falschen Telefontechnikern zum Opfer gefallen. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr im Bereich der Heimstraße. Nach bisherigem Stand klingelten zwei angebliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens an der Haustür der betagten ...

