Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin (73) verstirbt nach Unfall am 9. September

Bochum (ots)

Eine 73-Jährige aus Bochum war bei einem Unfall am 9. September schwer verletzt worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5861170). Jetzt ist die Frau verstorben.

Die 73-Jährige war von einem Lastwagen erfasst worden, der rückwärts aus einer Zufahrt an der Egidenstraße fuhr. Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort verstarb sie am Donnerstag, 19. September.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell