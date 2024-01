Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Tageswohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Ehmen, Im Rohlande

16.01.2024, 15.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Rodeland im Wolfsburger Stadtteil Ehmen ein und erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Die kurze Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten unbekannte Täter am Dienstagnachmittag. Die Eigentümer hatten ihr Haus in der Straße Im Rohlande gegen 15.30 Uhr verlassen. Als sie nach etwa dreieinhalb Stunden zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass in ihr Haus eingebrochen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster im oberen Stock ein und durchsuchten die Räume. Mit aufgefundenem Schmuck und Bargeld flüchteten sie im Anschluss in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeugen, eventuell auch vor einigen Tagen, geben können, wenden sich bitte an das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

