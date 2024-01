Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Poststraße

14.01.2024, 12:10 Uhr - 15.01.2024, 02:00 Uhr

Unbekannte brachen zwischen Sonntagnachmittag und den frühen Morgenstunden des Montags in eine Wohnung in der Poststraße in Wolfsburg ein. Einem aufmerksamen Zeugen fiel auf seinem Heimweg die beschädigte Fensterscheibe der Wohnung auf, woraufhin er umgehend die Polizei verständigte. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass die unbekannten Täter offensichtlich zunächst mit Gewalt auf die Eingangstür einwirkten, um in die Wohnung zu gelangen. Als dieser Versuch misslang, schlugen sie eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zugang zu den Räumlichkeiten. Ob etwas und was genau entwendet worden ist, ist Bestandteil der aktuellen polizeilichen Ermittlungen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder im Tatzeitraum etwas Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05361 4646 0 mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell