Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrssicherheitsmeile 2024: Schülerinnen und Schüler lernen das richtige Verhalten im Straßenverkehr

Bochum (ots)

Mit Spiel, Spaß und Spannung für mehr Sicherheit im Straßenverkehr: Bei der Verkehrssicherheitsmeile am 16. September traten Schülerinnen und Schüler von acht Bochumer Grundschulen wieder in verschiedenen Wettbewerben rund um das Thema Verkehrssicherheit an.

Ziel der Veranstaltung ist es, Kinder spielerisch auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen und ihre Fähigkeiten in diesem Bereich zu stärken. Dazu waren neben der Verkehrswacht Bochum, welche die Veranstaltung organisiert, auch Vertreterinnen und Vertreter der Polizei, der Stadt, der Bogestra, des Stadtsportbundes sowie der Sponsoren vor Ort.

An sieben Stationen konnten die Kinder ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Im Fokus standen dabei die Vermeidung von Unfällen, das richtige Verhalten an Haltestellen sowie der Umgang mit dem "Toten Winkel". Neben einem Langsamfahrparcours, Zielbremsen, einem Lastwagen, an dem der Tote Winkel erlebt werden konnte, gab es unter anderem auch Fahrradsimulatoren und Geschicklichkeitstests.

Für alle teilnehmenden Klassen gab es Preise, darunter Besuche im Planetarium. Die Sieger durften sich über einen Wanderpokal freuen.

Die Veranstaltung erhielt großes Lob aus der Bevölkerung. Auch Lehrkräfte und Ordnungspartner betonten den hohen pädagogischen Wert der Verkehrssicherheitsmeile.

