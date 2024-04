Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tankfahrzeug verunglückt; Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Tankfahrzeug verunglückt

Aufgrund eines verunglückten Tankfahrzeugs musste die B 297 zwischen Nürtingen und Kirchheim am Dienstag für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Ein 76-Jähriger war kurz vor 13 Uhr mit dem Tanklaster von Reudern herkommend auf der Bundesstraße unterwegs. In einer leichten Linkskurve kurz vor der Zufahrt zum Fluggelände Hahnweide kam der Fahrer mit dem Lkw aus bislang ungeklärter Ursache ins Bankett und kippte nach rechts in die angrenzende Böschung. Der 76-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden. Zeugen hatten sich zuvor bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verunglückten gekümmert. Glücklicherweise blieb der mit Heizöl beladene Tank ersten Erkenntnissen nach unbeschädigt, so dass kein Gefahrgut auslief. Mitarbeiter der Straßenmeisterei kamen zur Unterstützung an die Unglücksstelle. Zudem rückten Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes und ein Großaufgebot der Feuerwehr an den Unfallort aus. Die Bergung des Fahrzeugs dauert zur Stunde noch an. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Rottenburg (TÜ): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen den Fahrer eines Audi, der am Dienstag an der Einmündung Mühlweg / Weilerstraße mit einem Radfahrer kollidiert ist. Der Audi-Lenker befuhr gegen 11.50 Uhr den Mühlweg in Richtung Weilerstraße. An der dortigen Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines auf der Weilerstraße bergaufwärts fahrenden Pedelec-Lenkers. Infolge des Zusammenstoßes stürzte der 68-Jährige zu Boden. Mit nach ersten Erkenntnissen schweren Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Audi-Lenker hatte seine Fahrt zwischenzeitlich fortgesetzt. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem an der Front bzw. der linken Seite beschädigten, silberfarbenen Audi geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-8660 bei der Verkehrspolizei zu melden. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell