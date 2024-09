Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Bilholtstraße/ Netto ausgeraubt

Coesfeld (ots)

Unter Vorhalt einer Schusswaffe hat ein unbekannter Mann am Montag (23.09.24) den Netto an der Bilholtstraße ausgeraubt. Gegen 20.35 Uhr betrat dieser den Supermarkt. Er lief gezielt in den Kassenbereich und bedrohte eine Mitarbeiterin mit der Schusswaffe, damit diese die Kasse öffnet. Das war ihr jedoch nicht möglich, sodass der Täter die Kasse mit einem Schraubendreher aufhebelte. Er flüchtete mit Bargeld in unbekannte Richtung. Die Polizei war mit starken Kräften im Einsatz, jedoch blieb eine sofort eingeleitete Fahndung bisher ergebnislos. Zum Zeitpunkt befand sich neben der Mitarbeiterin eine Kundin an der Kasse. Beide benötigten keinen Rettungswagen, standen jedoch sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- rund 190 Meter groß - schlanke Statur - schwarze Maske - blaue Augen - schwarze bzw. dunkle Jacke - schwarze Schuhe - schwarze Handschuhe - osteuropäischer Akzent

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell