Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Wohnung

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Eschstraße;

Tatzeit: zwischen 08.09.2024, 13.00 Uhr, und 09.09.2024, 12.30 Uhr;

Sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft haben Unbekannte in Stadtlohn. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt an der Eschstraße. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume und entwendeten diverse Gegenstände. Zu der Tat kam es zwischen Sonntag- und Montagmittag. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell