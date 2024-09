Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Unfallverursacher gesucht

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: zwischen 07.09.2024, 12.30 Uhr, und 09.09.2024, 13.30 Uhr;

Einen erheblichen Schaden an einem geparkten Pkw verursacht hat ein Unbekannter in Reken. Der grau/schwarze VW Kombi hatte zwischen Samstagmittag und Montagmittag an der Bahnhofstraße gestanden. Dort wurde die gesamte rechte Fahrzeugseite durch ein fremdes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (ms)

