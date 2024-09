Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau/Münster - Zwei Leichen in Erde vergraben in Gronau-Epe gefunden - Mordkommission ermittelt

Gronau/Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Zwei Leichen sind am Sonntagabend (8.9., 19:44 Uhr) vergraben in Erde am Postbrückenweg in Gronau-Epe gefunden worden. Eine Mordkommission der Polizei Münster ist im Einsatz.

Zwei aufmerksame Zeuginnen hatten die Polizei gerufen, nachdem ihr Hund an dem an ein Maisfeld angrenzenden Erdstück gebuddelt und einen Stiefel freigelegt hatte.

Bei den anschließenden Tatortarbeiten fanden Ermittler die Überreste von zwei männlichen Leichen. "Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Die Kriminaltechnik hat die Spuren am Fundort aufgenommen", erläutert Mordkommissionsleiterin Julika Böhlendorf. Die Identitäten sind bislang noch nicht geklärt. "Wir hatten Mantrailer-Hunde und eine Drohne im Einsatz. Zudem ist das Erdreich ausgekoffert worden, um gegebenenfalls weitere Spuren zu finden. Bei der Obduktion konnte keine Todesursache herausgefunden werden." Die toxikologischen Ergebnisse stehen noch aus. Die Ermittlungen dauern an.

Möglicherweise haben Zeugen in den vergangenen Wochen etwas Verdächtiges in dem Bereich beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei in Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Für Presseanfragen steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810 zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell