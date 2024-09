Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Frau im Vorbeifahren unsittlich berührt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Stresemannstraße;

Tatzeit: 07.09.2024, 12.25 Uhr;

Sexuell belästigt hat ein Unbekannter am Samstag eine Frau in Bocholt. Sie befand sich gegen 12.25 Uhr zu Fuß auf einem Verbindungsweg zwischen der Stresemannstraße und der Klausenstraße, als sich ein Mann auf einem Rad von hinten näherte. Er griff im Vorbeifahren an das Gesäß der Geschädigten und entfernte sich in Richtung Klausenstraße und Burloer Weg. Zum Täter liegt folgende Beschreibung vor: jugendliches Alter, schlank, bekleidet mit einem hellgrauen Kapuzenpullover, dessen Kapuze er übergezogen hatte, sowie mit einer langen Hose. Der Mann war mit einem Cityrad unterwegs. Hinweise erbittet die Polizei in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell