Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Kampstraße;

Tatzeit: zwischen 06.09.2024, 12.00 Uhr, und 09.09.2024, 07.00 Uhr;

Die Fassaden einer Grundschule und der angrenzenden Sporthalle beschmiert haben Unbekannte in Ahaus. Dazu kam es am vergangenen Wochenende an der Kampstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (ms)

