POL-BOR: Schöppingen-Eggerode - Vandalismus an Pkw

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt-Mussum, Ruenhorst; Tatzeit: zwischen 07.09.2024, 17.00 Uhr, und 08.09.2024, 14.00 Uhr; In einen Wohnwagen eingebrochen sind Unbekannte am Wochenende in Bocholt-Mussum. Um in das Fahrzeug zu gelangen, hatten sie sich an einer Dachluke zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter eine Kabeltrommel. Abgespielt hat sich das Geschehen an der Straße Ruenhorst. Hinweise ...

