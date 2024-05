POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Meerbeck (ots) - cho / Am 12.05.2024, gegen 16:50 Uhr, kommt es in der Bornstraße in Meerbeck zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 65 jähriger Mann aus Obernkirchen befährt mit seinem VW Tiguan die Hauptstraße in Meerbeck / Volksdorf. In der Rechtskurve, Abzweig Bornstraße, kommt er nach links von der Fahrbahn ab, überfährt ein Verkehrsschild, sowie zwei Hecken und fährt anschließend gegen einen Baum der ...

mehr