Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Pkw

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Laubstiege und Friedensweg;

Tatzeit: zwischen 08.09.2024, 23.00 Uhr, und 09.09.2024, 06.00 Uhr;

An zwei geparkten Pkw zu schaffen gemacht haben sich Unbekannte in Gronau. Die Täter beschädigten in der Nacht zum Montag die Heckscheibe eines der Fahrzeuge und eine Seitenscheibe des anderen. Die Autos hatten am Friedensweg und an der Laubstiege gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02652) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell