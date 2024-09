POL-BOR: Bocholt - Unfallbeteiligter gesucht

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Im Königsesch; Tatzeit: 09.09.2024, zwischen 04.00 Uhr und 09.15 Uhr; In einen Schnellimbiss eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt. Um in das Gebäude an der Straße Im Königsesch zu gelangen, hatten sie eine Tür aufgehebelt. Im Inneren machten sich die Täter an einem Tresor zu schaffen und entwendeten daraus Bargeld. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat ...

