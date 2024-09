Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Tiengen: Pedelec-Fahrer weicht schwarzen SUV aus und verletzt sich leicht - Polizei bittet um Hinweise!

Mit seinem Pedelec befuhr am Donnerstag, 29.08.2024 gegen 15.00 Uhr ein 26 Jahre alter Mann den Waldweg am Ende der Straße "Am Hornberg" von Homburg kommend in Richtung Tiengen. In einer dortigen Rechtskurve kam ihm, mit vermeintlich überhöhter Geschwindigkeit, ein schwarzer SUV entgegen, welcher die Kurve schnitt. Der 26-Jährige wich aus um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Pedelec, kam nach rechts vom Weg ab und kollidierte mit einem Baum. Der lebensältere SUV-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Dieser verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. An seinem Pedelec entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet um sachdienliche Hinweise.

