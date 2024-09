Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Gurtweil: Zwerg Pudel von größerem Hund gebissen - Polizei sucht die Familie des Hundes!

Freiburg (ots)

In der Straße Am Landgraben war am Montag, 02.09.2024 gegen 17.20 Uhr eine 41 Jahre alte Frau mit ihrem schwarzen Zwerg Pudel im Wald Richtung Wildgehege unterwegs. Dabei kam sie an einer Parkbank vorbei auf der gerade eine Familie mit ihrem Hund Rast machte. Als sie an der Bank vorbei war, soll sich der Hund der Familie losgerissen haben und auf den Pudel losgegangen sein. Durch den Mann der Familie konnte der Hund von dem Pudel weggeholt werden. Der Pudel wurde verletzt und musste durch einen Tierarzt versorgt werden. Der Familienhund war weiß mit einem sehr wuscheligen Fell und von der Größe her fast Hüfthoch. Bei der Familie handelte es sich um eine Frau, einen Mann und zwei bis drei Kinder. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/83160) bittet die Familie, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

