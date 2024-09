Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Hasel: Motorradfahrer kommt von Kreisstraße ab

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.08.2024, gegen 11.30 Uhr, kam ein 18-jähriger Motorradfahrer in einer Linkskurve von der Kreisstraße 6352 ab. Er befuhr in einer Gruppe von Motorradfahrern die Kreisstraße von Kürnberg kommend in Richtung Gersbach, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn rutschte und anschließend mit seinem Motorrad unter einer Schutzplanke durchrutschte. Der verunfallte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden soll etwa 5.000 Euro betragen.

