Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zwei hochwertige Pedelecs am Straßenfest entwendet

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.09.2024, in dem Zeitraum zwischen 20.00 Uhr bis 21.40 Uhr, wurden im Bereich des Straßenfestes zwei hochwertige Pedelecs der Marke Canyon entwendet. Die beiden in sich verschlossenen Pedelecs standen in der Stettengasse unweit des Weiherweges. Der gesamte Diebstahlschaden soll über 10.000 Euro betragen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell