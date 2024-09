POL-FR: Freiburg im Breisgau: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 01.09.2024, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße 134 von Kandern kommend in Richtung Wittlingen und übersah in Wollbach, beim Abbiegen nach links in die Schulstraße, einen entgegenkommenden 61-jährigen Motorradfahrer. Es kam zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Motorrad wurde mit dem ...

mehr