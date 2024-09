Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rümmingen: Pedelec-Fahrerin kollidiert mit wendendem Pkw - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.08.2024, gegen 16.50 Uhr, kollidierte eine 51-jährige Pedelec-Fahrerin mit einem 30-jährigen Pkw-Fahrer, welcher in dem Wendekreis in der Blauenstraße mit seinem Fahrzeug wendete. Die Pedelec-Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

