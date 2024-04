Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 19. -22. April 2024

Dresden (ots)

Der Rettungsdienst wurde in den vergangenen 72 Stunden in der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 596 Mal alarmiert. Die Notärzte kamen insgesamt 185 Mal zum Einsatz. Der Rettungshubschrauber Christoph 38 wurde elf Mal im Stadtgebiet eingesetzt. Darüber hinaus wurden 259 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Die Feuerwehr wurde in diesem Zeitraum insgesamt zwölf Mal zu Brandeinsätzen und 27 Mal zu Hilfeleistungseinsätzen alarmiert. Außerdem kam es zu sieben Fehlalarmen, welche durch automatische Brandmeldeanlagen ausgelöst wurden.

PKW steht in Vollbrand

22. April 2024 04:46 - 06:12 Uhr

Wo: Feldgasse / Altstadt

Am Montagmorgen ging in der Integrierten Regionalleitstelle ein Notruf zu einem brennenden PKW ein. Die anrückende Feuerwehr fand vor Ort das Fahrzeug in Vollbrand vor. Das Feuer drohte auf den angrenzenden Grünbestand sowie auf danebenstehende PKW überzugreifen. Ein zügiges Vorgehen der Feuerwehr ermöglichte es, die Ausbreitung zu verhindern und das Fahrzeug mit einem Trupp unter Atemschutz mit Löschschaum zu löschen. Dazu war es nötig, die Motorhaube und Heckklappe mit einem hydraulischen Spreizer zu öffnen, das Feuer zu löschen und die Batterie abzuklemmen. Ein benachbartes Gebäude mit offenen Fenstern wurde ebenfalls kontrolliert und die Anwohner über die Rauchbelästigung informiert. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt.

Original-Content von: Feuerwehr Dresden, übermittelt durch news aktuell