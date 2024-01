POL-HAM: Silvester 2023/2024: vorläufige Bilanz der Polizei Hamm zum Jahreswechsel

Hamm-Mitte (ots) - Der 91-jährige Mann aus Hamm, der am Freitag, 22. Dezember, auf der Wilhelmstraße auf einen vor ihm befindlichen Kleintransporter auffuhr, erlag seinen schweren Verletzungen und verstarb am Donnerstag, 28. Dezember, in einem Hammer Krankenhaus. (ds) Hier geht es zur ursprünglichen ...

