POL-FR: Weil am Rhein: Kollision zwischen Kleintransporter und Pedelec-Fahrerin - Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 29.08.2024, wurde eine 84 Jahre alte Seniorin Opfer einer dreisten Masche. In dem Zeitraum zwischen 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr, klingelte ein Unbekannter in der Heinrich-Haas-Straße bei der 84-Jährigen und teilte mit, dass er Handwerker sei und diverse Leitungen sowie Feuermelder überprüfen müsse, woraufhin die Seniorin den Unbekannten ...

