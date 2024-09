Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kleintransporter auf Autobahn umgekippt - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 31.08.2024, gegen 07.10 Uhr, kippte auf der Autobahn A 98 ein Kleintransporter um. Der 30-jährige Fahrer des Kleintransporters befuhr die Autobahn vom Autobahndreieck Weil am Rhein kommend in Richtung Anschlussstelle Eimeldingen und kam vermutlich aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab, wodurch der Kleintransporter ins Schleudern geriet und auf den rechten Fahrstreifen gelangte. Durch ein starkes Gegenlenken brach das Fahrzeugheck des Kleintransporters aus, kippte auf die rechte Fahrzeugseite und rutschte gegen die linke Schutzplanke. Der 30-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Der Kleintransporter musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell