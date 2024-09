Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen - Motorradfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.09.2024, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 73-jähriger Pkw-Fahrer die Landstraße 134 von Kandern kommend in Richtung Wittlingen und übersah in Wollbach, beim Abbiegen nach links in die Schulstraße, einen entgegenkommenden 61-jährigen Motorradfahrer. Es kam zu einem Streifvorgang zwischen den beiden Fahrzeugen. Das Motorrad wurde mit dem Fahrer nach rechts abgewiesen und beide kamen nach einer kurzen Rutschstrecke auf der Fahrbahn zum Liegen. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden soll etwa 6.000 Euro betragen.

