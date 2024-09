Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Unfall zwischen Pkw und Kleinkraftrad - unklarer Unfallhergang - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 30.08.2024, gegen 14.55 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw sowie einem Motorrad. Der 17-jährige Fahrer des Kleinkraftrades will in Höhe der Hausnummer 55 angehalten haben, um auf der Straße zu wenden. Unmittelbar beim Beginn des Wendevorgangs sei er von einer 70-jährigen Pkw-Fahrerin überholt worden. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten sucht das Polizeirevier Weil am Rhein Zeugen, welche den Unfallhergang beobachteten. Das Polizeirevier ist unter der Telefonnummer 07621 97970 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell