POL-PDLD: Pkw-Scheibe eingeschlagen

Landau (ots) - Am 04.08.2024, gegen 07:40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Haardtstraße einzubrechen. Die Haupteingangstür wurde dabei eingeworfen, ins Innere gelangten die Täter jedoch nicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000EUR. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter ...

