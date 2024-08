Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Insheim - Streit der in Handgreiflichkeiten endeten

Insheim (ots)

Am 03.08.2024 kam es gegen 22:30 Uhr in der Schreibergasse in Insheim zu Streitigkeiten unter mehreren Personen, die in Handgreiflichkeiten und Bedrohungen endeten. Hierbei wurden drei Personen leicht verletzt. Einer der Beteiligten soll nach dem Streit zudem betrunken mit dem Auto davongefahren sein. Der 27-jährige konnte angetroffen und ein Alkoholtest konnte durchgeführt werden. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihm wurde dann noch eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.

