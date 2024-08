POL-PDLD: Landau - Dach eines Verkaufsstandes auf dem Weinfest in Nußdorf beschädigt

Landau (ots) - Eine leicht verletzte Person und ein beschädigter Baum sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am gestrigen Morgen. Am 03.08.2024, gegen 8 Uhr, befuhr ein 42-jähriger mit seinem Auto den Ostring in Landau, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Hierdurch wurde der Fahrer leicht verletzt und der Baum gefällt. Der Fahrer war während der Fahrt am Handy und dadurch abgelenkt. Durch ...

