POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitagvormittag, dem 02.08.2024, gegen 11:00 Uhr bis Samstagabend, dem 03.08.2024, gegen 18:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren die Frontstoßstange eines in der Richard-Wagner-Straße in Bellheim abgestellten Autos und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500EUR.

Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt die Polizei Germersheim unter Tel. 07274 9580 oder E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

