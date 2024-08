POL-PDLD: ohne Versicherung und Führerschein unterwegs

Jockgrim (ots) - Am 03.08.2024, gegen 10:20 Uhr, kam es in Jockgrim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Rad- und einer Autofahrerin. Demnach wollte die 33-jährige Fahrerin des Audi an der Einmündung Hatzenbühler Straße/Bahnhofstraße rechts an der neben ihr befindlichen Rennradfahrerin vorbeifahren. Hierbei kam es zur Berührung des Hinterrades, wodurch die 28-jährige Radlerin stürzte. Sie wurde mit leichten ...

