Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Tageswohnungseinbruch in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen sind am Sonntag, 26. Mai 2024, in ein Wohnhaus am Ortseingang von Ganderkesee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von 08:30 bis 11:30 Uhr begaben sie sich auf einen Balkon in der Delthuner Straße und schlugen hier eine Scheibe ein. So konnten sie eine Tür öffnen, die Wohnräume betreten und nach Wertgegenständen durchsuchen. Entwendet wurden Bargeld, Schmuck und elektronische Geräte.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen in der Nähe des Tatortes machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

