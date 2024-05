Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Eine Person bei Verkehrsunfall in Groß Ippener leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine junge Frau ist am Sonntag, 26. Mai 2024, 21:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Groß Ippener leicht verletzt worden.

Die 23-Jährige aus Groß Ippener befuhr mit einem BMW die Harpstedter Straße in Richtng Harpstedt. Beim Durchfahren einer Linkskurve in Höhe des Ortholzer Wegs verlor sie auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über den BMW, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaunpfahl und einem Baum.

Die leicht verletzte Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro.

