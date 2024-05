Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eine Person bei Verkehrsunfall in Butjadingen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Person wurde am Sonntag, 26. Mai 2024, 19:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Butjadingen leichte verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Der 18-jährige Mann aus Butjadingen befuhr mit einem Pkw die Ulmenstraße in Richtung Stollhamm. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Hecke und kollidierte mit mehreren Bäumen. Der Pkw ka schließlich auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Der junge Mann konnte sich leicht verletzt aus seiner Fahrerkabine befreien. Anwohner und Zeugen kümmerten sich um den 18-Jährigen, der anschließend von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt wurde. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zusammen mit den Schäden an Hecke und Bäumen wurde von einem Gesamtschaden in Höhe von 13.000 Euro ausgegangen.

Da der 18-Jährige angab, eingeschlafen und deshalb von der Fahrbahn abgekommen zu sein, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein und stellte seinen Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell