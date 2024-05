Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Delmenhorst (ots)

Am 26.05.2024, um die Mittagszeit, wird ein 37-jähriger Mann in der Stedinger Straße in 27809 Lemwerder durch Beamte der Polizei Brake kontrolliert. Es wird bekannt, dass der 37-jährige Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter Einfluss von Betäubungsmitteln (Kokain) steht. Weiter kann durch die Beamten ermittelt werden, dass der 37-Jährige Fahrzeugführer durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg zur Festnahme ausgeschrieben ist. Zur Beweissicherung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Weiter wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

