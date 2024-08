Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Nach Körperverletzung im Gewahrsam

Landau (ots)

Am 03.08.3024, gegen 19:40 Uhr, befand sich ein 40-jähriger Mann aus Landau bei der Tankstelle in der Westbahnstraße und versuchte eine vorbeifahrende Fahrradfahrerin zu schlagen. Da der Mann weiterhin aggressiv war und sich nicht beruhigen ließ, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Er erschien nur wenige Minuten später wieder an der Örtlichkeit und war weiterhin aggressiv, weshalb er bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen wurde. Gegen den 40-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

