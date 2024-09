Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Polizist in der Freizeit am Straßenfest niedergeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.09.2024, gegen 00.50 Uhr, wurde ein 27-jähriger Polizist, welcher sich in seiner Freizeit auf dem Straßenfest aufhielt, von einem 26-jährigen Mann, welchen er dienstlich kannte, angesprochen, dass er doch Polizist sei. Unvermittelt schlug dann der 26-Jährige dem 27-jährigen Polizisten ins Gesicht. Der 27-jährige Polizist ging zu Boden und als er sich wieder aufrichtete sei er ein zweites Mal niedergeschlagen worden. Der 27-jährige Polizist wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dem dringend tatverdächtigen 26-Jährigen gelang die Flucht. Der Vorfall ereignete sich am Zigarettenautomaten unweit des Brunnens vor einer Gaststätte in der Hauptstraße.

Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht weitere Zeugen, welche den Vorfall beobachteten.

