POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - 64-Jähriger leicht verletzt

Schöningen (ots) - Schöningen, Büddenstedt, Am Kraftwerk 16.08.24, 14:00 Uhr - 19.08.24, 08:00 Uhr Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende etwa 400 Meter Kupferkabel vom Gelände des ehemaligen Tagebaus in der Straße Am Kraftwerk in Büddenstedt. Ein Verantwortlicher bemerkte den Diebstahl am Montagmorgen und verständigte umgehend die Polizei. Insgesamt entstand ein Schaden im mittleren sechsstelligen ...

