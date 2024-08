Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wolfsburg, Hageberg, Kölner Ring/ Breslauer Straße 20.08.2024, 11:17 Uhr

Wolfsburg (ots)

Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Dienstagvormittag im Köllner Ring, Ecke Breslauer Straße in Wolfsburg. Der Unfallverursacher flüchtete. Ein 71 Jahre alter Wolfsburger war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang des Kölner Rings in Richtung Süden unterwegs. Als er die Fahrbahn an der Kreuzung zur Breslauer Straße bei Grünlicht überqueren wollte, bog plötzlich ein grauer Skoda von der Breslauer Straße kommend rechts in den Kölner Ring ab und übersah den 71-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der Fahrer des PKWs setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort, ohne sich um den Verletzten sowie die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin des PKWs geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit den Ermittlern des 7. Fachkommissariats in Verbindung zu setzen.

