Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Einbruch in Wohnhaus

Meppen (ots)

In der Zeit vom 21.04.24 bis zum 30.04.24 kam es in der Haselünner Straße zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Grundstück eines zurzeit unbewohnten Einfamilienhauses. Im weiteren Verlauf gelangten die Täter gewaltsam in das Haus. Sie entwendeten zwei Motorräder und diverses Werkzeug. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

