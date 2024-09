Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schönau: Motorradfahrer kommt von Landstraße ab

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 01.09.2024, gegen 12.30 Uhr, kam ein 37-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve von der Landstraße 149 ab. Er befuhr in einer Gruppe von Motorradfahrern die Landstraße 149 von Bernau kommend in Richtung Präg, als er in einer Linkskurve wohl bremste und sich das Motorrad dadurch aufrichtete. Er verlor die Kontrolle über das Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn in den Seitenstreifen ab, wo er stürzte. Mit dem Verdacht einer Schulterverletzung brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an dem Motorrad beträgt etwa 2.000 Euro.

