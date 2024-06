POL-WES: Moers - Einsatz zur Bekämpfung der bürgerbelastenden Kriminalität

Wesel (ots) - Unbekannte Täter haben eine historische Lokomotive und Reisezugwagen beschädigt. Sie warfen an der Lokomotive und den zwei Waggons mehrere Scheiben ein. Es handelt sich um Fahrzeuge des historischen Schienenverkehrsvereins Wesel, die auf einem Abstellgleis an der Karl-Jatho-Straße standen. Die Täter müssen die Scheiben in der vergangenen Woche eingeworfen haben. Am Samstagmorgen (08.06.) ist der Schaden ...

mehr