Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehle vollstreckt

Zittau (ots)

Bundespolizisten vollstreckten auf der Zittauer Friedensstraße am 6. und 8. Januar 2024 zwei offene Haftbefehle.

Am 6. Januar 2024 gegen 21:10 Uhr erschien ein 36-jähriger Pole zur Einreise, welcher 2023 wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis vom Amtsgericht Zittau zu einer Geldstrafe von 900,00 EUR verurteilt wurde. Ersatzweise müsste er für 30 Tage in eine JVA eingeliefert werden.

Da der Mann in der Lage war, die Geldstrafe inklusive Kosten in Höhe von 1874,73 Euro vor Ort zu zahlen, konnte er weiterreisen.

Nicht so viel Glück hatte am 8. Januar 2024 gegen 06:40 Uhr ein 24-jähriger Bulgare.Dieser wurde 2023 durch das Amtsgericht Dillingen an der Donau wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1500,00 Euro verurteilt.Da er nicht in der Lage war die geforderte Strafe von 1567,50 Euro inklusive Kosten zu zahlen wurde er zur Verbüßung einer 99-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in die JVA Görlitz eingeliefert.

