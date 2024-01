Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bahngebäude komplett beschmiert

Neukirch / West (ots)

Unbekannte Täter haben am Bahnhof Neukirch/ West ein Gebäude der Deutschen Bahn komplett mit Graffiti besprüht. Dies stellte die Bundespolizei am 5. Januar 2023 während einer Kontrolle um 08:55 Uhr fest. Auf allen vier Außenwänden befinden sich Schriftzüge in den unterschiedlichsten Farbtönen. Die betroffene Gesamtfläche wird auf etwa 30 Quadratmeter geschätzt. Die Schadenssumme beträgt ca. 3.000,00 Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

