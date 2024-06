Wesel (ots) - Am 09.06.2024 gegen 14:42 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Moers auf der Römerstraße in Höhe der einmündenden Straße Germendonkskamp, bei welchem ein beteiligter Motorradfahrer schwerste Verletzungen erlitt, an denen er noch vor Ort verstarb. Ein 59-jähriger Mann aus Moers befuhr mit seinem Motorrad die Römerstraße in Fahrtrichtung Duisburg. Als er sich kurz vor der links einmündenden, ...

