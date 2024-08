Bundespolizeiinspektion Klingenthal

BPOLI KLT: Zeugenaufruf

Klingenthal (ots)

Am Samstag, den 25.08.2024 gegen 19.30 Uhr kam es in der RB 21883 Zwickau - Johanngeorgenstadt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Geschädigten und zwei unbekannten Tätern, welche zuvor in Aue eingestiegen sind. Der Geschädigte empfand die Situation als bedrohlich und kündigte an, die Polizei zu rufen. Daraufhin begaben sich die Unbekannten in das hintere Zugabteil zu einer ca. fünfköpfigen Personengruppe.

Wer kann Angaben zu diesem Vorfall machen oder kann die beiden unbekannten Personen beschreiben?

Zeugen können sich unter folgender Rufnummer an die Bundespolizeiinspektion Klingenthal wenden:

037467/ 281-0

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Klingenthal, übermittelt durch news aktuell