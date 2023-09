Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Straßenverkehrsgefährdung auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst +++ Mitarbeiter der Autobahnmeisterei muss sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Fahrer eines Sattelzuges ist am Montag, 11. September 2023, gegen 09:45 Uhr, von der Fahrbahn der Autobahn 28 abgekommen und hat einen Mitarbeiter der Autobahnmeisterei gefährdet. Dieser musste sich mit einem Sprung über die Schutzplanken vor dem nahenden Sattelzug in Sicherheit bringen.

Der 38-jährige Mann mit Wohnsitz in Belarus befuhr mit dem Sattelzug zunächst das Stadtgebiet von Delmenhorst. Auf dem Weg zur Anschlussstelle Adelheide fiel er bereits mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auf. An der Anschlussstelle Adelheide fuhr er auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auf und verließ diese an der Anschlussstelle Hasport. Von hier fuhr er wieder durch das Stadtgebiet, um erneut an der Anschlussstelle Adelheide in Richtung Bremen aufzufahren. Erneut verließ er die Autobahn an der Anschlussstelle Hasport. Nun fuhr er aber bereits an derselben Anschlussstelle auf die Autobahn 28 in Richtung Groß Mackenstedt auf. Auch auf dem Zubringer war der 38-Jährige in Schlangenlinien unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und näherte sich auf dem Seitenstreifen einem Lkw der Autobahnmeisterei. Der 58-jährige Mitarbeiter, der mit der Beseitigung einer Ölspur beschäftigt war, erkannte den nahenden Sattelzug und brachte sich mit einem Sprung über die Außenschutzplanke in Sicherheit. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Unmittelbar danach kollidierte der Sattelzug des 38-Jährigen seitlich mit dem abgestellten Lkw der Autobahnmeisterei. Die Fahrt setzte der 38-jährige aber fort. Ein aufmerksamer Zeuge, der die unsichere Fahrweise und auch den Zusammenstoß beobachtet hatte, folgte dem Sattelzug und verständigte die Polizei.

Auf einem Autohof zwischen dem Dreieck Delmenhorst und der Anschlussstelle Groß Mackenstedt stoppte der 38-Jährige seinen Zug und wurde hier von der Polizei angetroffen. Der Mann war stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,44 Promille. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beschlagnahmten sie den Führerschein des 38-Jährigen. Sie stellten zudem die Fahrzeugschlüssel sicher. Die Spedition muss sich nun um die Entsendung eines Ersatzfahrers kümmern.

